Астронавт МКС показала фото пепла от извержения вулкана в Тонга, который поднялся в атмосферу

Астронавт Международной космической станции Кайла Бэррон сфотографировала пепел от подводного извержения вулкана в Тонга, который поднялся на тысячи метров в атмосферу.

Соответствующими фотографиями она поделилась в своем блоге в Instagram.

Она засняла последствия катастрофы через окно и отметила, что была поражена тем, что увидела.

«Пепел от субботнего извержения вулкана в отдаленной тихоокеанской стране Тонга поднялся на тысячи футов в атмосферу. Во время прохода над Новой Зеландией в воскресенье я открыла оконные ставни, чтобы посмотреть, сможем ли мы увидеть какие-либо последствия извержения, и увидела этот впечатляющий высотный шлейф, закрывающий Солнце», - написала автор уникальных кадров.

Напомним, что 15 января в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана – цунами накрыло архипелаг Тонга. В частности, полярники со станции «Академик Вернадский» увидели в Антарктиде волны высотой 60 сантиметров из-за извержения вулкана в Тонга.