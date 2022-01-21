В управлении статистики посчитали, сколько людей живет в Николаевской области

В Николаевской области на 1 декабря 2021 года по оценке проживало 1 миллион 93,5 тысячи человек.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

В течение января-ноября 2021 численность населения области уменьшилась на 14,9 тысяч человек.

В этот период родилось 6469 детей (в январе-ноябре 2020 года – 6941), в то же время умерло 19428 человек (15639). В расчете на 100 умерших приходилось 33 живорожденных (в соответствующем периоде 2020 года – 44).

Среди основных причин смерти первое место занимали болезни системы кровообращения, повлекшие смерть 11 тысяч 849 человек, или 61% умерших, второе место – коронавирусная инфекция COVID-19 (2540 человек, или 13%), третье – злокачественные новообразования (1809 человек, или 9%). Из-за действия внешних факторов умер 841 человек, вследствие гриппа и пневмонии – столько же, болезней органов пищеварения – 687, ВИЧ – 95, туберкулеза – 73 человека.

Напомним, ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года умерло на 1 тысячу больше николаевцев, чем год назад, в «доковидные» времена.