В Николаеве снесли шаурменную возле Каштанового сквера – на очереди еще несколько киосков

В Николаеве демонтировали шаурменную возле Каштанового сквера. Планируется снос еще нескольких соседних МАФов.

Об этом сообщили в департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета.

«Эти фотографии – с демонтажа на Большой Морской. Хочется привести в порядок еще один участок в центре города. Десятилетиями эти киоски вокруг Каштанового сквера никак не украшали его. Взялись за наведение порядка. Хотим убрать шаурменную, стоящую вдоль подпорной стенки Каштанового сквера, затем остановку с будкой внутри. После этого администрация района поставит стандартную стеклянную остановку. Далее очередь дойдет до шаурменной, расположенной у входа в Каштановый. Сегодня начался первый этап работ – убираем большой киоск по продаже шаурмы. Затем двинемся дальше. Еще необходимо проголосовать на сессии за отказ в размещении некоторых киосков, поэтому надеемся на понимание депутатов», – рассказал директор департамента финконтроля Андрей Ермолаев.