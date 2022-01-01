Разместили боевую технику от Коблево до Черноморки: Одесская мехбригада тренировалась прикрывать участки морского побережья

В период 19-20 января военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода провели тактико-специальное обучение по прикрытию участка морского побережья

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

«20 января в 5 утра бригада получила сигнал и подразделения отправились по выходным районам. Подразделения бригады заняли оборону десантно доступных участков побережья от Коблево до Черноморки, разместив боевую технику и создав систему огня», - говорится в сообщении.

Проверить боевую готовность во время проведения учебы на территории морского вокзала приехал Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский и Командующий Оперативного командования «ЮГ» генерал-майор Андрей Ковальчук.

Целью занятий было обучение командиров всех уровней и штабов в звене бригада – батальон по качественному планированию действий по прикрытию участка морского побережья и усовершенствовать практические навыки командира и штаба бригады, командиров и штабов батальонов в принятии решения по сложившимся обстоятельствам управлении подчиненными подразделениями выполнение боевых задач в настоящих условиях.

В отводе сроков бригада справилась с поставленными задачами и показала высокие профессиональные качества по прикрытию участка морского побережья.

Напомним, что на Львовщине в феврале начнутся военные учения по стандартам НАТО.