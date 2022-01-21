Человеку впервые пересадили почки свиньи

В четверг, 20 января, американским медикам удалось успешно пересадить человеку сразу две свиные почки.

Об этом сообщает Science Alert.

Почки свиньи пересадили 57-летнему мужчине с умершим мозгом. Он впал в кому, но до этого успел пожертвовать свое тело и органы на благо науки. Ученые также получили согласие его родственников на проведение экспериментальной операции.

Оба органа прижились. Вскоре после пересадки почки стали очищать кровь от токсинов. В последующие три дня наблюдений не было зафиксировано каких-то нарушений в работе внутренних органов.

Человеческий иммунитет, отвергающий чужеродные органы, долгое время был одной из главных проблем трансплантологии. Разрешить проблему удалось в начале прошлого десятилетия - генетики научились удалять гены, которые отвечают за работу системы распознавания «свой-чужой».

Издание отмечает, что на данный момент почки являются наиболее востребованными органами. Исследователи во всем мире уже давно работают над решением этой проблемы, и они обратились к органам животных.

«Благодаря многолетнему упорному труду и благодаря пожертвованию тела реципиента эта надежда стала ближе к реальности», - рассказали они.

Как известно, прошлой осенью человеку впервые пересадили свиную почку, однако операция по пересадке сразу двух почек была проведена только несколько месяцев спустя.

Эта операция является важным примером ксенотрансплантации – пересадки органов от одного вида к другому.

Напомним, что ранее человеку пересадили сердце свиньи. По словам хирургов, три дня спустя после пересадки сердце работает нормально, 57-летний пациент чувствует себя хорошо.