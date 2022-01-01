Ильюк возмутился, что работникам «Зоря»-«Машпроект» приходится работать в холодных цехах и предложил Арахамии приехать на завод

Глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк раскритиковал деятельность руководства госпредприятия «Зоря»-«Машпроект», которое вынуждает своих подчиненных работать при низких температурах.

Соответствующее заявление депутат опубликовал на своей странице в Facebook.

Артем Ильюк написал, что работникам «Зори»-«Машпроект» приходится работать в холодных помещениях, где температура не всегда достигает даже +15°C. В производственных цехах ситуация куда хуже – там приходится работать практически в мороз, при температуре +2°C.

«Утром узнал об очередном маразме, которое устроило руководство «Зори»-«Машпроект» для заводчан. Людям приходится работать в холоде. В ход шли любые методы согреться – кондиционеры, обогреватели, кофе, чай. Это лучше, чем от переохлаждения получить недуг», – написал депутат.

По информации Ильюка, руководство предприятие накануне запретило сотрудникам пользоваться любыми приборами прогрева помещений. Такие события на «Зоре» происходят сразу после внепланового отпуска для коллектива завода из-за «экономии энергоресурсов», а также после новостей о том, что с территории предприятия украли дорогостоящее оборудование.

«Мало того, что который год они уничтожают предприятие, но вдобавок так низко издеваются над людьми, которые годы своей жизни отдали «Зоре», – заявил оппозиционер.

В итоге, Артем Ильюк обратился к руководству «Зори»-«Машпроект», потребовав наладить работу предприятия в комфортных для людей условиях.

«Ваши высокие и теплые должности – не повод терять связь с реальностью и наплевательски относится к подчиненным, к многотысячному коллективу профессионалов. Не можете наладить работу – освобождайте кресло и уезжайте туда, откуда приехали», – написал Ильюк.

Глава ОПЗЖ в горсовете Николаева также вспомнил о визите на «Зорю» руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии вместе с руководством концерна «Укроборонпром». Делегация посетила завод в апреле 2021 года, пообещав поддержку и содействие в получении новых иностранных заказов. Ильюк предложил народному депутату Давиду Арахамии посетить предприятие сейчас и оценить его текущее состояние.

«Помнится, как полгода назад на «Зорю» с целой делегацией приезжал главный «слуга народа» Арахамия. Обещали работу, антикризисную турборежимную команду... Так где же обещанные заказы из Индии? Может у господина Арахамии найдётся желание сейчас приехать на «Зорю»? Посидеть в цеху при +2 градуса, пообщаться с людьми, которым полгода назад дали надежду на работу. Или это вышел очередной Зе-обман?» – резюмировал Артем Ильюк.

Материал для публикации предоставлен пресс-службой лидера фракции ОПЗЖ и размещен на договорных условиях.