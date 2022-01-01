Семь николаевских военных в рамках программы «Турбота» получили квартиры

На Николаевщине семь военных получили ключи от квартир в Южноукраинске по программе «Турбота».

Об этом на Facebook-странице написала глава Николаевского обслсовета Анна Замазеева.

«В Николаевской области уже не первый год действует областная программа «Турбота». Ведь одной из наших первоочередных задач является развитие системы соцзащиты жителей области, которым очень нужна помощь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках программы в прошлом году было приобретено 20 квартир на общую сумму 12,664 миллионов гривен. При этом на этот год общий объем финансирования по программе увеличился почти в три раза и составляет 33 230,22 тысячи гривен.

«Сегодня семь военных получили долгожданные ключи от своих домов в Южноукраинске. А это значит, что на семь счастливых семей в области стало больше. Все жилье было куплено на условиях софинансирования», - добавила глава облсовета.

Программа «Турбота» обеспечивает повышение жизненного уровня малообеспеченных граждан, инвалидов, участников АТО и их семей, одиноких пенсионеров и попавших в сложные жизненные обстоятельства

Напомним, что депутаты горсовета выделили 4 гектара на Северном под строительство жилья для крымских татар – начать работы должны уже в феврале.