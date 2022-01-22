Астрономы заявили, что нашли океан на спутнике Сатурна, который называют «Звездой смерти»

Астрономы из США нашли подлёдный океан на «Звезде смерти» – спутнике Сатурна Мимас, который считали полностью замёрзшим.

Об этом сообщает «TJournal».

Специалисты Юго-Западного научно-исследовательского института хотели доказать, что спутник Сатурна Мимас полностью состоит из водяного льда, но обнаружили обратное – под ледяной корой находится океан жидкой воды.

На существование океана указал аппарат «Кассини» в свои последние дни работы. Оказалось, что Мимас испытывает либрацию – колебания своей оси вращения. Это может указывать на геологическую активность в недрах небесного тела, способную поддерживать океан. Причиной либрации астрономы называют гравитационное воздействие Сатурна.

Учёные заявили, что поверхность Мимаса их «обманывала»: например, на спутнике Юпитера Европе (и на спутнике Сатурна Энцеладе) практически нет следов древних кратеров, его поверхность ровная и там есть трещины. Это и указывало на наличие океана. На Мимасе есть ударный кратер Гершель диаметром 135 километров. Из-за него луну называют «Звездой смерти». Такие кратеры, как считалось, говорят об отсутствии жидкой воды под поверхностью. Основываясь на данных «Кассини», учёные заявили, что приливное нагревание внутри луны должно быть достаточно большим, чтобы океан не замерзал, но так же и достаточно маленьким, чтобы ледяная оболочка оставалась. По их вычислениям, ледяная оболочка Мимаса составляет 24-31 километр – этого недостаточно, чтобы сгладить кратеры.

Несмотря на то, что доказательства наличия океана «убедительны», учёным пока сложно согласовать орбитальные и геологические характеристики луны с нынешним пониманием процессов приливного нагревания. Исследователи назвали Мимас «привлекательной целью для дальнейшего расследования».

Напомним, ранее ученые благодаря искусственному интеллекту нашли еще 300 планет в Млечном Пути.