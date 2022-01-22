Ученые прикрепили к пингвину небольшую камеру, которая засняла как он охотится на сардин

Аргентинские исследователи показали, как субантарктический пингвин охотится на сардин. Для этого они прикрепили к нему небольшую камеру.

Об этом говорится на сайте организации по охране природы Wildlife Conservation Society.

На кадрах запечатлен самец из небольшой колонии острова Мартильо в архипелаге Огненная Земля. В WCS отмечают, что обычно папуанские пингвины питаются у морского дна, однако снятое видео свидетельствует о том, что пингвины указанного вида могут поохотиться и в толще воды, если встретят рыбий косяк.

После того, как пингвин вышел из воды, исследователи поймали его и забрали камеру, при этом он спокойно воспринимал все манипуляции.

Напомним, что возле украинской станции «Академий Вернадский» насчитали почти 3 тысячи пингвинов и их птенцов.