ООН приняла резолюцию, которая осуждает отрицание Холокоста

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждает и отвергает отрицание Холокоста как исторического факта.
Об этом сообщают Факты.
Документ инициировали Израиль и Германия, его соавторами выступили свыше 60 стран. Резолюция была принята без голосования Генеральной Ассамблеей. В ООН это назвали сильным сигналом против отрицания или искажения исторических фактов.
«Игнорирование исторических фактов увеличивает риск их повторения», - заявила представитель Германии в ООН Антье Лендерце.
В резолюции искажения или возражения Холокоста перечислены как:
•Умышленные попытки оправдать или минимизировать влияние Холокоста или его основных элементов, в том числе пособий и союзников нацистской Германии;
•умышленная минимизация количества жертв Холокоста вопреки проверенным источникам;
•попытки обвинить евреев в том, что они устроили свой геноцид;
•заявления, в которых Холокост воспринимается как положительное историческое событие;
•попытки размыть ответственность за создание концлагерей и лагерей смерти, разработанных и управляемых нацистской Германией, возлагая вину на другие нации или этнические группы.
Также, в тексте резолюции ООН призывают государств-членов вводить образовательные программы о Холокосте.
Напомним, что ранее исследователи выяснили имя человека, который мог выдать нацистам семью Анны Франк.