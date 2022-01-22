ООН приняла резолюцию, которая осуждает отрицание Холокоста

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждает и отвергает отрицание Холокоста как исторического факта.

Об этом сообщают Факты.

Документ инициировали Израиль и Германия, его соавторами выступили свыше 60 стран. Резолюция была принята без голосования Генеральной Ассамблеей. В ООН это назвали сильным сигналом против отрицания или искажения исторических фактов.

«Игнорирование исторических фактов увеличивает риск их повторения», - заявила представитель Германии в ООН Антье Лендерце.

В резолюции искажения или возражения Холокоста перечислены как:

•Умышленные попытки оправдать или минимизировать влияние Холокоста или его основных элементов, в том числе пособий и союзников нацистской Германии; •умышленная минимизация количества жертв Холокоста вопреки проверенным источникам; •попытки обвинить евреев в том, что они устроили свой геноцид; •заявления, в которых Холокост воспринимается как положительное историческое событие; •попытки размыть ответственность за создание концлагерей и лагерей смерти, разработанных и управляемых нацистской Германией, возлагая вину на другие нации или этнические группы.

Также, в тексте резолюции ООН призывают государств-членов вводить образовательные программы о Холокосте.

Напомним, что ранее исследователи выяснили имя человека, который мог выдать нацистам семью Анны Франк.