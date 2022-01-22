«Как у судьи Дредда»: В США разработали «умный» пистолет, который заблокирован на пин-код и отпечатки пальцев

В США на коммерческий рынок первым может выйти 9-мм «умный» пистолет LS9 американской компании LodeStar.

Об этом сообщает «ITC.ua».

В него интегрирован сканер отпечатков пальцев и чип связи ближнего радиуса действия (NFC), активируемый приложением на смартфоне, а также панель для ввода PIN-кода. Пистолет может быть авторизован для более чем одного пользователя.

Сканер отпечатков разблокирует оружие за микросекунды, но может не сработать, если пальцы влажные или травмированы. Поэтому в качестве подстраховки LS9 получил PIN-Pad. Пистолет выполнен из полимера, емкость магазина – 17 патронов. Его могут снабдить модулем Bluetooth для возможности дополнительной активации со смартфона и сбора данных.

Продукт уже продемонстрирован акционерам и инвесторам. Пистолет LodeStar должен появиться в продаже в 2022 году по цене 895 долларов. Соучредитель компании LodeStar Гарет Глейзер отметил, если подлинность личности пользователя не подтверждена – оружие отключится и из него нельзя будет выстрелить. Это также сделает бесполезным потерянное или украденное оружие, что важно для полицейских и тюремных охранников.

Напомним, что в фантастическом фильме судья Дредд был вооружен пистолетом «Законодатель», запрограммированным на распознавание отпечатка ладони хозяина.

Ранее сообщалось, что бойцов КОРДа могут вооружить украинскими пистолетами-пулеметами SMG-15.