На «Зоре-Машпроект» объяснили, почему в помещения существенно сократили подачу тепла: «Вынуждены экономить из-за высоких цен на газ»

На заводе «Зоря»-«Машпроект» подтвердили, что температура воздуха в помещениях низкая, потому что подачу тепла в помещения существенно сократили для экономии газа.

Об этом начальник отдела связей с общественностью ГП «Зоря»-«Машпроект» Елизавета Бельчик сообщила в комментарии интернет-издания «Шиповник».

По словам Елизаветы Бельчик, чтобы предприятие «Зоря»-«Машпроект» не закрылось на «очередные каникулы» было принято решение о сокращении количества подачи тепла.

— Температура воздуха в подразделениях низкая. Это связано с очень высокими ценами на газ. Предприятие вынуждено сильно экономить на энергоресурсах, поскольку цена находится на грани неподъемной. Для того, чтобы не закрыться в ближайшее время, мы вынуждены экономить на отоплении в том числе. Если сравнить ситуацию с январем прошлого года, то цена на газ для предприятия составляла – 8 тысяч гривен за 1000 кубометров газа, сегодня предприятие платит более 61 тысячи гривен за 1000 кубометров газа. Мы понимаем, что это очень высокая нагрузка и она нереальная. Для того, чтобы пройти этот сезон мы вынуждены экономить, - рассказала Елизаветы Бельчик.

Она также отметила, что не у всех подразделений одинаковые температуры воздуха, действительно, есть подразделения, где температуры более низкие. Потому вопрос об использовании кондиционеров и каминов должен решаться индивидуально по согласованию с руководителями этих подразделений.

— У меня невысокая температура в кабинете, но я не могу сказать о том, что мне необходимо брать больничный. По поводу ограничения использования электроприборов, действительно был такой случай, в частности у нас есть здание завода управления, в котором из-за большого использования кондиционеров, каминов и так далее возникла перегрузка сети. В результате чего сложилась опасная ситуация, которая была чревата возгораниями. Для того, чтобы этого не повторялось было принято решение ограничить использование каминов и кондиционеров, но к чайникам это не имеет никакого отношения. Возможно, кто-то на местах перегнул палку, наоборот, людям советуют делать горячий чай и греться, используются микроволновки. Это ограничение касается только одного здания завода управления и только на такие электроприборы, - добавила Елизаветы Бельчик.

Напомним, что с 4 по 14 января всех работников отправили на праздничные «каникулы», в том числе для экономии энергоносителей. Расчетные расходы на энергоносители на январь 2022 года составляли около 150 миллионов гривен при том, что в этом месяце прогнозировали невысокую производственную активность. Ожидаемая экономия составила около 60 миллионов гривен.