Глава Федерации бокса Украины в обнимку с функционером из РФ заявил, что украинцы и россияне – «единый народ»

Глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус записал скандальное обращение вместе с российским президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

В ролике, который появился на странице россиянина в Instagram, функционеры передают привет всем жителям Украины и России, называя их единым народом.

- Видите? Россия вместе с Украиной. Мы здесь вместе. Всем привет. Берите пример. Мы ж единый народ? – спрашивает у собеседника россиянин, на что Продивус соглашается, подчеркивая, что украинцы и россияне «единые славяне, братья».

Отметим, что Продивус является бывшим народным депутатом от Партии регионов, голосовавшим за диктаторские законы Януковича, а Кремлев несколько лет назад заявлял о готовности предоставления украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко российского гражданства.

Напомним, что Продивус владеет николаевским предприятием «Мостостроительный отряд №73». Ранее с этой компанией судились работники из-за невыплаты зарплаты.

Также Продивус имеет связи со скандальным экс-главой управления СБУ в Николаевской области Виталием Герсаком.