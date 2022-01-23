Госспецсвязи разрабатывает мессенджер для украинских военнослужащих – приложение будет называться «Розмова»

Специалистами Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины ведутся разработки мессенджера для военных. Новое приложение будет носить название «Розмова».

Об этом глава Госспецсвязи Юрий Щиголь рассказал в интервью Forbes.

Сначала мессенджер проверят на уровень защищенности, а потом решат, предлагать ли военным.

«Сейчас команда Госспецсвязи, например, тестирует собственный мессенджер – «Розмова». Его сделали своими силами программисты из разных регионов», - сообщил Щиголь.

По его словам, нельзя говорить о защищенности любых приложений, ведь обработка информации означает, что она где-то сохраняется определенное время.

«Если ты носитель гостайны и у тебя есть определенные знания и навыки, нужно себя ограничить в использовании приложений», - отметил он.

Сейчас украинским военным предлагают пользоваться швейцарской программой Threema, этот мессенджер использует швейцарская армия. Он отвечает нормам Европейского Союза по сохранению данных.

Напомним, как на мессенджер WhatsApp пожаловались в Еврокомиссию из-за обновления политики конфиденциальности.