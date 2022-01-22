На хакерской платформе выставили на продажу якобы базы данных украинцев из «Дії» – в Минцифры заявили, что это фейк

На нескольких форумах появились объявления о якобы слитых государственных базах данных украинских граждан, полученных через портал «Дія». На одном из форумов цена базы – $15 000.

Об этом сообщает AIN.UA.

Одно из объявлений опубликовали на хакерском форуме RaidForums. Объявление называется Ukrainian Leaks – 2022: diia.gov.ua – Users 2M и предлагает покупателям якобы настоящие базы данных украинских госорганов, за цену в $15 тысяч.

Базы достаточно большие, объемом почти 30 ГБ, и по словам продавца, содержат имена, фамилии, данные паспортов, ИНН, ID-карт, загранпаспортов, сканы документов. А в ближайшее время продавец также обещает изложить данные баз Минрегиона, электронного кабинета водителя, судебного реестра и других источников.

Подобные объявления появились и на нескольких других форумах.

Мнения киберэкспертов о подлинности баз отличаются. Кто-то связывает слив с недавней атакой на государственные сайты и пишет о том, что в одном из предложенных архивов можно найти следы OctoberCMS — софта, уязвимость в котором, вероятно, была использована для атаки. Кто-то пишет о том, что это, скорее всего, фейк.

Специалисты из сферы кибербезопасности также указывают, что форум, на котором продают данные, часто выдает старые базы за новые «сливы» информации. Указывают и то, что некоторые хакеры на фоне недавних атак на украинские госорганы пытаются заработать, выдавая давно слитые в сеть базы данных за свежую информацию.

В Министерстве цифровой трансформации, которое создало и управляет сервисом «Дія» и его услугами, эти объявления называют провокацией и продолжением гибридной войны:

Украина продолжает защищаться в гибридной войне. Основная цель врага — взорвать доверие к власти фейками об уязвимости критической информационной инфраструктуры и «слив» данных украинцев. Об этом неделю назад уже сообщал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Начиная с минувших выходных в интернете постоянно появляются объявления о продаже данных якобы полученных во время кибератаки, состоявшейся с 13 на 14 января. В том числе многие объявления касаются продажи базы данных «Дія». Такие объявления преследуют цель не только запугать общество, но и дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора», – говорится в сообщении.

В Минцифре также заявили, что пользователями мобильного приложения «Дія» являются 13,5 млн украинцев. Приложение не сохраняет персональные данные, а лишь отображает то, что хранится в соответствующих государственных реестрах.

Также в Министерстве призвали украинцев не поддаваться панике.

«Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, афера: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года».

Напомним, как в ночь на 14 января хакеры атаковали украинские правительственные сайты. На них они оставили сообщения о якобы сливе личных данных в сеть. В частности, не открывались сайты МИД, Министерства аграрной политики, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Дії, Судова влада и другие.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте заявили, что крупной кибератаке на сайте украинских органов власти может быть причастна Россия.

Также сообщалось, что СБУ расследует причастность спецслужб РФ к кибератаке на правительственные сайты Украины. Было атаковано более 70 веб-ресурсов, но утечки данных не было.