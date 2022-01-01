Минобороны подготовило новую редакцию приказа о воинском учете женщин – перечень профессий значительно сократили

Министерство обороны Украины передало на согласование новую редакцию приказа о военном учете женщин, в котором значительно сократили перечень профессий.

Об этом написала в Facebook заместитель главы ведомства Анна Маляр.

По словам Маляр, в новом приказе определены 14 специальностей и шесть профессий, представительницы которых должны становиться на учет.

«Указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям. Ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях, объединявших более 200 специальностей».

Министр обороны Алексей Резников пояснил, что сейчас в приказе утверждают не все специальности, которые теоретически могут пригодиться, а только те, которые считают актуальными «в обозримой перспективе». Это позволило сократить список.

В основном речь идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита и т.д.

Генштаб ВСУ получит возможность при необходимости изменять список, если какие-то специальности потеряют актуальность или появятся новые.

Резников также сказал, что штрафы не могут применяться в отношении женщин, специальности которых предусматривают постановку на учет. Поскольку человек становится военнообязанным только после того, как станет на учет, «ни один нормативно-правовой акт не предусматривает штрафов для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные».

«Женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на военный учет, до момента постановки на учет они не являются такими», — уточнил министр.

Ранее сообщалось, что согласно указу Министерства обороны Украины, женщинам почти ста гражданских профессий придется стать на обязательный учет в военкоматах. В ВСУ заявили, что украинские женщины должны стать на воинский учет до конца 2022 года.

Также главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный пояснил, что в настоящее время «речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию».

Кроме того, Зеленский поручил министру Резникову пересмотреть список профессий для военного учета женщин.