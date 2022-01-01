И.о. директора николаевской инфекционки распорядилась, чтобы в больницу пропускали «скорые» и принимали их пациентов

Руководитель КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская заявила, что «больше ни одна карета скорой медпомощи с пациентом, больным COVID-19, не будет отправлена восвояси, потому что так кому-то захотелось».

Об этом исполняющая обязанности директора медучреждения Ярослава Студзинская сообщила в Facebook.

«Я благодарна директору КНП «Николаевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Андрею Самойлову за продуктивный разговор. Сегодня мы с ним обсудили сотрудничество наших медучреждений. Как вы знаете, еще до недавнего времени только 10% пациентов «инфекционки» поступали со «скорыми». И Андрей Леонидович, и я сошлись во мнении, что так не может быть априори. И мы не допустим, чтобы это повторилось. Если Центр медицины катастроф направляет к нам «скорую», для нее ворота всегда будут открыты. Уже дала соответствующие поручения ответственным лицам. Охранников предупредили, дежурных врачей также», – заявила Студзинская.

В Николаевской области, как и во всей Украине ежедневно растет количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19.

«Вирус не спрашивает, готовы мы или нет. И уже сегодня к нам начинает поступать все больше больных. К счастью, с медицинской точки зрения коллектив «инфекционки» готов к новой волне COVID-19. А с бумагами мы разберемся», – подытожила Студзинская.

Напомним, как в ноябре прошлого года во время проверки Минздравом КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» стало известно, что в этой больнице скрывали количество свободных коек. В учреждение только 10% больных привозили «скорые».

Также напомним, что 5 ноября тогдашний директор КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова разместила на Facebook публикацию о том, что больницу ночью пытались взять штурмом – в медучреждение приехали родственники пациентки в тяжелом состоянии и требовали, чтоб ее госпитализировали. В то же время, родственница заболевшей женщины, которая нуждалась в срочной госпитализации, рассказала правду о произошедшей ситуации под дверью николаевской «инфекционки», заявив, что Федорова говорит неправду. Сам же глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что ссора людей и медиков в николаевской «инфекционке» не несла никому угрозы, поэтому вмешательство правоохранителей было неуместным.