На Южно-Украинской АЭС отключили третий энергоблок – будут проводить текущий ремонт

В субботу, 22 января, третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосистемы.
Об этом сообщили на ЮУАЭС.
В 14 часов 08 минут третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети до 24 января 2022 для выполнения текущего ремонта для устранения замечаний в работе клапана обратного с сервоприводом турбоагрегата в условиях подготовки к устойчивому прохождению изолированного режима работы объединенной энергосистемы Украины.
22 января на ЮУАЭС в работе находится первый и второй энергоблоки. Их оборудование работает в заданном режиме.
«Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне природных фоновых значений, замеренных до пуска АЭС. По состоянию на 22 января он составляет 0,10 мкЗв/час. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленные допустимые значения», – говорится в сообщении.