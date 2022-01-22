На Южно-Украинской АЭС отключили третий энергоблок – будут проводить текущий ремонт

В субботу, 22 января, третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосистемы.

Об этом сообщили на ЮУАЭС.

В 14 часов 08 минут третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети до 24 января 2022 для выполнения текущего ремонта для устранения замечаний в работе клапана обратного с сервоприводом турбоагрегата в условиях подготовки к устойчивому прохождению изолированного режима работы объединенной энергосистемы Украины.

22 января на ЮУАЭС в работе находится первый и второй энергоблоки. Их оборудование работает в заданном режиме.