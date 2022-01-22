В Запорожье Президент Зеленский открыл движение по самому большому в Украине вантовому мосту

В День Соборности Украины, 22 января, в Запорожье оба берега Днепра были объединены вантовым мостом.

Движение верховой частью моста открыл инициатор программы, Президент Владимир Зеленский, сообщили в Министерстве инфраструктуры.

Строительство моста в Запорожье началось еще в 2004 году, но из-за недостатка финансирования было остановлено, и мост на долгое время стал одним из самых знаковых долгостроев Украины.

Работы возобновились в 2020 году, когда мост был включен в программу «Большая стройка». Тогда же, в декабре, уже было открыто движение по первому проезду балочного моста, соединившего район Бабурка с островом Хортица.

Движение по верховой части главного сооружения всего мостового комплекса – вантового моста, открытое Владимиром Зеленским в День Соборности, соединило Хортицу и центр Запорожья.

«Мы видим живое доказательство именно того, что вместе мы все можем, вместе мы сильнее, вместе мы можем гораздо лучше, вместе мы можем больше. И строители из разных регионов нашего государства и не только, работая на высоте 30-35 метров в режиме 24/7, плюс 40 и минус 20, могут сделать что-то очень важное для людей, что-то действительно особенное», - подчеркнул Зеленский.

Более 1500 человек взялись за руки и соединили берега реки Днепр через новый вантовый мост, что символизирует соборность Украинского государства, сообщили в Офисе Президента.

Первый подобный флешмоб состоялся в январе 1990 года, когда более миллиона людей из разных регионов страны создали непрерывную «живую цепь» от Ивано-Франковска до Киева в знак единства и соборности Украины.

«Сегодня мы отмечаем большой праздник – День Соборности Украины. 103 года назад началось воссоединение украинских земель в единое независимое государство. 103 года назад был провозглашен Акт Соединения. Это действительно знаковое событие в истории создания государства, которое дает два важных наставления для всех последующих поколений. Если не прекращать борьбу – рано или поздно единое и независимое государство будет полностью восстановлено. Если не достичь подлинного единства, независимость будет потеряна», – сказал Президент перед началом флешмоба.

По словам Владимира Зеленского, помня о первом наставлении, поколения борцов за свободу Украины до 1991 года не сдавались, чтобы восстановить независимость нашего государства. А задача нашего и всех последующих поколений – помнить о втором наставлении, чтобы сохранить эту независимость.

«Наши взгляды, отличия, видения могут быть абсолютно разными, но никогда не должны стать выше, чем Украина, неделимая и независимая. Да, объединиться по-настоящему сложно, непросто. Только сильный люд может стать единым. Только единый народ может создать сильную живущую страну, которая строит больницы, стадионы, самолеты, корабли, которая возводит знаковые объекты», – подчеркнул Глава государства.

Президент также обратился к крымчанам и украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины:

«Свыше ста лет назад был провозглашен Акт Соединения. Воссоединились веками оторванные друг от друга части единой Украины. Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины уже восемь лет. Но для нас это время – как столетие. Я знаю, что мы будем точно вместе. И уверен, не из-за веков, а как можно скорее. В Донецке и в Крыму мы с вами обязательно провозгласим новый Акт Соединения и будем отмечать это каждый год. Согласитесь, есть традиции, которые должны появиться в будущем».

Справка:

Запорожский мост - это магистраль непрерывного движения длиной более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассные мосты с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Истории строительства моста - 16 лет.

Напомним, как 24 декабря 2020 года в Запорожье Президент Владимир Зеленский открыл новый мост через Старый Днепр.