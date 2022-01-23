В Минцифры анонсировали услугу «єЗахист» в «Дії» – украинцы смогут узнать, в каких реестрах есть их данные

В приложении «Дія» в ближайшее время появится услуга «єЗахист». Этот сервис будет сообщать украинцам о наличии информации о них в реестрах.

Об этом в своем Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Следующим шагом, по словам министра, будет запуск сервиса, который будет посылать украинцам сообщения, когда чиновник проверяет их данные в реестре.

Федоров также прокомментировал информацию о якобы «сливе данных украинцев»: назвал ее ложной и отметил, что приложение «Дія» не хранит персональные данные пользователей.

По его словам, министерство начало работать над всеми этими случаями.

«Мы блокируем такие ресурсы и находим ресурсы инвестировать в защиту реестров, чтобы ваши данные были под контролем», - заверил глава Минцифры.

Напомним, как в ночь на 14 января хакеры атаковали украинские правительственные сайты. На них они оставили сообщения о якобы сливе личных данных в сеть. В частности, не открывались сайты МИД, Министерства аграрной политики, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Дії, Судова влада и другие.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте заявили, что крупной кибератаке на сайте украинских органов власти может быть причастна Россия.

Также сообщалось, что СБУ расследует причастность спецслужб РФ к кибератаке на правительственные сайты Украины. Было атаковано более 70 веб-ресурсов, но утечки данных не было.