В Британии спасли собаку, которая оказалась на илистой отмели – для этого пришлось задействовать дрон с сосиской

В английском графстве Гэмпшир спасли с илистой отмели собаку с помощью дрона, к которому привязали сосиску.

Об этом сообщает Esquire со ссылкой на The Guardian.

Собака по кличке Милли (помесь джек-рассела и уиппета) в январе сбежала из дома, на следующий день ее нашли на труднодоступной территории у берега. В скором времени ожидался прилив, и к спасению питомца подключили полицию, пожарных и береговую охрану.

Вот только Милли никак не хотела выходить к незнакомым людям, поэтому спасателям пришлось мыслить творчески: они обратились за помощью к поисковой команде Denmead Drone Search & Rescue, которая работает с дронами. Чтобы выманить собаку с мели, к беспилотнику привязали сосиску.

Это «изобретение» сработало. Голодная Милли побежала на запах еды и вышла к людям. Сосиску спасателям предоставила одна из местных жительниц, она самостоятельно готовила это угощение.

В Denmead Drone Search & Rescue рассказали, что раньше еще никогда не использовали еду для спасения животных. Теперь команда решила взять этот метод на заметку.

Напомним, как в Калифорнии спецоперация спасателей закончилась курьезом – выяснилось, что манекен приняли за человека.