Зеленский посмертно наградил двух николаевских десантников, погибших на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил военнослужащих николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Соответствующий указ №25/2022 опубликован на сайте главы государства.

Орденом Богдана Хмельницкого III степени посмертно награжден полковник Руслан Прусов. Орденом Даниила Галицкого Президент наградил мастер-сержанта Вадима Федосеева.

Как известно, 12 ноября заместитель командира бригады Руслан Прусов и Вадим Федосеев погибли в зоне ООС из-за подрыва на противотанковой мини. 14 ноября в Николаеве с почестями простились с погибшими десантниками.