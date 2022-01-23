Испанской молодежи будут ежемесячно платить €250, чтобы помочь съехать от родителей

Правительство Испании будет платить 250 евро (8032 гривны) в месяц молодежи с низким уровнем дохода за то, чтобы они уехали от своих родителей. На эти средства молодые люди смогут позволить арендовать квартиру.

Об этом сообщает Reuters.

Инициатива начнет действовать уже в январе 2022 года. Денежные средства молодежь сможет получать в течение двух лет. Финансовую помощь будут предоставлять людям с низкой прибылью — менее 24 318 евро (780 тысяч гривен) в год, которые не могут арендовать жилье.

Представитель крупнейшего вебсайта по недвижимости в стране Idealista Франсиско Инарета, рассказал, что субсидии на оплату арендной платы могут оказаться менее эффективными, чем надеется правительство, поскольку увеличение спроса на небольшие квартиры, вероятно, приведет к росту цен.

Испания имеет один из самых высоких в Европе показателей молодых людей, живущих с родителями. Среди них 55% 25-29-летних, что на 6,5% больше по сравнению с 2013 годом. В то же время в Испании 29% людей до 25 лет зарегистрированы как безработные.