Студзинская заявила, что бухгалтерия «инфекционки» продолжает саботировать выплату зарплаты медперсоналу, но ситуация под контролем

И.о. директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская сообщила, что бухгалтерия больницы продолжает саботировать процесс начисления сотрудникам заработной платы.

Об этом она написала на своей странице в Facebook в субботу, 22 января.

«Каждый работник нашей больницы имеет право на достойную оплату своего честного труда. Я приложу все усилия для того, чтобы исключениям не было места, даже если в них кто-то сильно заинтересован. Но, к сожалению, вынуждена констатировать, что на сегодняшний день бухгалтерия КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» проявляет саботаж в процессе начисления сотрудникам заработной платы. Вчера утром ей были отданы заверенные печатями и подписями табели и графики со всех подразделений», – пишет Студзинская.

Однако, по ее словам, бухгалтер, отвечающая за начисление заработной платы, отказалась выполнять свои прямые функциональные обязанности, «поставив под угрозу своевременность получения денег всем персоналом».

«Учитывая сложившиеся обстоятельства, для работы были привлечены специалисты из других учреждений. Они, несмотря на выходные дни, будут начислять зарплату нашим сотрудникам, дабы все могли получить законное и справедливое вознаграждение за свой труд. Тем временем бухгалтеры больницы скрыли у себя все необходимые документы, чтобы помешать людям, пришедшим на помощь», – отметила новый директор больницы.

Студзинская добавила, что «после все подразделения учреждения любезно согласились предоставить дубликаты графиков».

«Кроме одного. Главная медсестра, которая табелирует админкорпус и смежные подразделения (рентген-служба, аптека, ЭКГ-кабинет и административно-хозяйственная часть) отказалась дать копии и, при этом, внести в график и.о. директора. Так, все подразделения, которые предоставили дубликаты графиков, смогут получить свою зарплату вовремя. Те же, которые табелирует главная медсестра, при отсутствии дубликатов, – нет», – пишет директор КНП.

Кроме прочего, по словам Студзинской, «вся бухгалтерия объявила саботаж в отношении Госаудитслужбы, которая сейчас работает на территории больницы».

«Главный бухгалтер получила приказ по инвентаризации и была ознакомлена с ним, однако с ее подачи все материально-ответственные лица не увидели документ и не поставили свои подписи. Мне искренне жаль, что стабильность учреждения регулярно нарушается, а наши сотрудники не могут быть уверены в завтрашнем дне из-за своих же коллег. Но хочу заверить: мы держим ситуацию под контролем и решаем ее в кратчайшие сроки», – резюмировала новый директор «инфекционки».

Напомним, ранее Студзинская заверила, что «больше ни одна карета скорой медпомощи с пациентом, больным COVID-19, не будет отправлена восвояси, потому что так кому-то захотелось».

Кроме того, по ее словам, благотворители продолжают помогать больнице, в том числе и с продуктами, даже несмотря на то, что в больнице нет проблем с продуктами питания.