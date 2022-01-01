Умер бессменный директор фестиваля «Червона Рута» Тарас Мельник

В субботу, 22 января, в возрасте 68 лет умер известный украинский музыковед, соучредитель и бессменный директор фестиваля «Червона Рута» Тарас Мельник.

Об этом сообщила его дочь Соломия Мельник в Facebook.

«Ушел папа… В день Соборности Украины!!! Ковид пришел за ним, взял его за руку и повел за собой в засветы… Я думаю, что мы ниоткуда не приходим и никуда не исчезаем… Я думаю что мы как цветы прорастаем с земли, увядаем, а потом на том же месте снова вырастают новые цветы…», — написала дочь музыковеда.

Справка

Тарас Мельник родился 17 января 1954 года, в 1977 году, когда он учился на пятом курсе консерватории, его исключили за «буржуазный национализм» и отправили работать на завод на два года.

С 1980 года Мельник преподавал музыку, а в 1989 совместно с Кириллом Стеценко и другими единомышленниками организовал и провел первый фестиваль украинской музыки «Червона Рута» в Черновцах.

Мельник был награжден орденом «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинского музыкального искусства и высокий профессионализм.

Фестиваль «Червона Рута» (RutaFEST) – регулярный всеукраинский молодежный фестиваль современной песни и популярной музыки, который с 1989 года проводится раз в два года. В парные годы проводятся областные отборочные конкурсы в каждой, без исключения, области Украины. В нечетные годы – подготовка и проведение финальных соревнований фестиваля. Конкурсы проводятся в шести жанрах: украинский аутентичный фольклор, популярная, танцевальная, акустическая, экспериментальная и рок-музыка. Между отборочными и финальными конкурсами постоянно действует художественная школа-мастерская фестиваля. Фестиваль назван в честь известной одноименной песни Владимира Ивасюка.