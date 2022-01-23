За сутки в Николаевской области зафиксировали 233 новых подтвержденных случаев Covid-19

По состоянию на 23 января в Николаевской области выявлено 223 новых подтвержденных случаев Covid-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 23 января из всех 118 482 (+223) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
г. Николаев – 70041 (+121);
г. Первомайск – 6999 (+28);
г. Южноукраинск – 3796 (+4);
г. Вознесенск – 2666 (+2);
г. Очаков – 1957 (+10);
На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 58 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3055 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело– 191, всего – 112815.
Умерло– 3375, в сутки – 2.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 23.01.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 392 человека, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:
в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 28 больных;
- городская больница №3 г. Николаева – 55 больных и 7 человек с подозрением;
- городская больница №5 г. Николаева – 43 больных и 4 человека с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 21 больной и 24 человека с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 20 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 28 больных;
в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 8 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 16 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 13 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 4 больных и 2 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 6 больных и 8 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 3 больных;
- Новобугская центральная районная больница – 16 больных и 5 человек с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 31 больной и 6 человек с подозрением;
- Снегиревская городская больница – 4 больных;
- городская детская больница №2 г.Николаева – 9 больных и 25 человек с подозрением;
- городская больница №1 г. Николаева – 6 больных;
- роддом №1 г.Николаева – 0.
По состоянию на 23 января по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:
- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 212,33 (при допустимом менее 75,0);
-загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 23,12% (при допустимом не более 65%);
- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 893,42 (при допустимом не менее 300 на 100 тыс. населения);
- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 35,19 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения);
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 14,33% (при допустимом не более 20%);
- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +17,29% (при допустимом не более +50%).
Загруженность коек на 23 января в учреждениях здравоохранения, предназначенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 23,11%.