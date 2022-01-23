За сутки в Николаевской области зафиксировали 233 новых подтвержденных случаев Covid-19

По состоянию на 23 января в Николаевской области выявлено 223 новых подтвержденных случаев Covid-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 23 января из всех 118 482 (+223) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

г. Николаев – 70041 (+121); г. Первомайск – 6999 (+28); г. Южноукраинск – 3796 (+4); г. Вознесенск – 2666 (+2); г. Очаков – 1957 (+10); На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 58 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3055 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело– 191, всего – 112815.

Умерло– 3375, в сутки – 2.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 23.01.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 392 человека, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 28 больных; - городская больница №3 г. Николаева – 55 больных и 7 человек с подозрением; - городская больница №5 г. Николаева – 43 больных и 4 человека с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 21 больной и 24 человека с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 20 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 28 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 8 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 16 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 13 больных; - Баштанская многопрофильная больница – 4 больных и 2 человека с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 6 больных и 8 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 3 больных; - Новобугская центральная районная больница – 16 больных и 5 человек с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 31 больной и 6 человек с подозрением; - Снегиревская городская больница – 4 больных; - городская детская больница №2 г.Николаева – 9 больных и 25 человек с подозрением; - городская больница №1 г. Николаева – 6 больных; - роддом №1 г.Николаева – 0.

По состоянию на 23 января по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 212,33 (при допустимом менее 75,0);

-загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 23,12% (при допустимом не более 65%);

- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 893,42 (при допустимом не менее 300 на 100 тыс. населения);

- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 35,19 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения);

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 14,33% (при допустимом не более 20%);

- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +17,29% (при допустимом не более +50%).

Загруженность коек на 23 января в учреждениях здравоохранения, предназначенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 23,11%.