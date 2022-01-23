В болгарском Пловдиве в честь каждого новорожденного ребенка будут включать уличную иллюминацию

В центре болгарского Пловдива (население — 343 тысячи человек) будут мерцать уличные фонари в пешеходной зоне каждый раз, как в городе родится ребенок.

Об этом сообщает интернет-журнал NikLife.

Называется инсталляция «Рожденный сегодня», ее придумал итальянский художник Альберто Гарути. Цель инсталляции — вызывать у местных жителей чувство веры и надежды на будущее болгарского народа.

В 2018 году проект успешно протестировали в одном из районов города — тогда о появлении новорожденных сообщали в течение недели. Теперь проект расширят: он будет работать постоянно, а зажигать свет будут и в других районах. Кнопки для включения огней установили в четырех роддомах. С их помощью иллюминацию будут включать медсестры вместе с родителямих.

Напомним, ранее в американском штате Калифорния близнецы родились с разницей в 15 минут, но в разные дни, месяцы и годы. В роддоме сообщили, что такие случаи случаются «раз в 2 миллиона».