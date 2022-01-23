Известная в Чехии фолк-певица умерла после того, как намеренно заразилась COVID-19

Известная в Чехии фолк-певица Хана Горка умерла после того, как намеренно заразилась COVID-19.

Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на семью звезды.

По словам родственников 57-летней артистки, она была противницей вакцинации.

Сын и муж певицы, которые были вакцинированы, накануне Рождества заболели коронавирусом, однако она не стала дистанцироваться от них. В итоге мужчины поправились, а у Ханы болезнь протекала тяжело. В воскресенье она умерла.

За два дня до смерти Горка написала в соцсетях, что намеренно заразилась этой болезнью, и заявила, что «выжила, хотя это было тяжело».

«Так что теперь будет театр, сауна, концерт… и срочная поездка на море. Жизнь для меня и для вас тоже», — писала она.

Как отмечает Daily Star, в Чехии документ о вакцинации или о выздоровлении от COVID-19 требуется для посещения многих заведений — в том числе кинотеатров, баров и кафе.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Канаде суд впервые запретил отцу видеться с ребенком из-за отсутствия вакцинации от COVID-19