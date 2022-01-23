Папа Римский призвал помолиться за мир из-за ситуации в Украине

Папа Римский Франциск назвал 26 января днем молитвы за мир из-за напряженной ситуации в Украине.

Об это сообщает Vatican News.

Папа выразил обеспокоенность по поводу напряженности вокруг Украины, которая не раз возникала в прошлом, призывая всех молиться о мире и о том, что в урегулировании ситуации могут преобладать диалог и переговоры.

«Я искренне призываю всех людей доброй воли возносить молитвы Всемогущему Богу, чтобы все политические действия и инициативы служили человеческому братству, а не партийным интересам».

Папа добавил, что те, кто преследует свои собственные цели в ущерб другим, проявляет презрение к своему призванию как людей, поскольку мы все были созданы братьями и сестрами.

Ранее сообщалось, что Папа Римский собирается с визитом в Украину.