Фирма английских продюсеров хочет к 2024-му году построить киностудию в космосе

Компания Space Entertainment Enterprise, которая также продюсирует фильм с Томом Крузом в космосе, планирует построить спортивную арену и киностудию в условиях невесомости в конце 2024 года.

Об этом пишет Variety.

Модуль SEE-1 будет предназначен для съемок фильмов, телепередач, музыкальных и спортивных мероприятий, а также для художников, продюсеров и креативщиков, которые хотят создавать контент на орбите в условиях микрогравитации. Помещения позволят разрабатывать, производить, записывать, транслировать и транслировать контент в прямом эфире. SEE намеревается создавать собственный контент и события в модуле, а также предоставлять их третьим сторонам.

По информации издания, возьмет на себя строительство SEE-1 компания Axiom Space, которая в январе 2020 года получила одобрение НАСА на строительство коммерческого компонента Международной космической станции (МКС). Модуль будет стыковаться с коммерческим подразделением Axiom под названием Axiom Station, где также будут размещаться другие коммерческие предприятия, в том числе космический туризм.

По планам, станция Axiom отделится от МКС в 2028 году.

Как сообщает издание, компания SEE, основанная предпринимателями и продюсерами Еленой и Дмитрием Лесневскими в Великобритании, в настоящее время планирует раунд сбора средств.