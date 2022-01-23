Российский модуль МКС «Звезда» могут полностью изолировать из-за утечки воздуха

Российский модуль «Звезда», который является одним из модулей российского сегмента Международной космической станции, могут навсегда изолировать из-за утечки воздуха.

Об этом сообщила директор NASA по МКС Робин Гейтенс, передает «Интерфакс».

Она сообщила, что ситуация с модулем пока не представляет серьезной угрозы для МКС, но в худшем случае рассматривает вариант полной изоляции «Звезды».

По словам Гейтенс, NASA и «Роскосмос» совместно работают над устранением утечки воздуха в модуле, однако из-за малого размера трещины ее сложно обнаружить детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики.

В свою очередь в «Роскосмосе» заявили, что беспокойство их коллег по МКС «не обосновано и вызывает удивление». По данным российского ведомства, космонавты нашли место утечки еще в конце прошлого месяца. Устранить проблему обещают, когда грузовой корабль «Прогресс» доставит материалы на МКС.

Отметим, что в российском сегменте космической станции неоднократно происходили неполадки и прочие проблемы. Впервые утечка воздуха в одном из модулей была обнаружена в сентябре 2019 года, в октябре 2020-го в камере модуля «Звезда» выявили трещину.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в конце июля 2021-го года, после пристыковки российского модуля «Наука» к Международной космической станции, на нем включились двигатели, из-за чего станция стала двигаться хаотично и на время терялся контроль над ориентацией МКС.

Справка Википедии: Международная космическая станция, сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028, 2030 года). МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция(первоначально в составе участников были Бразилия и Великобритания).

Управление МКС осуществляется: российским сегментом — из Центра управления космическими полётами в Королёве, американским сегментом — из Центра управления полётами имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Управление лабораторных модулей — европейского «Коламбус» и японского «Кибо» — контролируют Центры управления Европейского космического агентства (Оберпфаффенхофен, Германия) и Японского агентства аэрокосмических исследований (г. Цукуба). Между Центрами идёт постоянный обмен информацией.