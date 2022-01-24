В конце года мэрия Николаева почти за 900 тысяч гривен купила 20 электронных табло для остановок общественного транспорта

В конце года мэрия Николаева за 877 тысяч гривен купила 15 больших и 5 маленьких электронных табло для остановок общественного транспорта.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на Рrozorro, а также на портале, где публикуют бюджетные траты.

Деньги за электронные табло поучила компания Андрея Лютого «Конус-Видео». В тендере указано, что товар должен быть изготовлен не позже 2021-го года.

Закупка была проведена в октябре 2021-го года. Конкурентами николаевской фирмы «Конус-Видео» была тоже компания из Николаева «АДМ».

Габариты малых табло – 64 на 48 сантиметров, больших - 98 на 48. При этом в разделе о безопасности обоих видов информационных электронных табло, описывая технические требования, указали необходимость размещение видеокамер.

«Система безопасности является составной частью малого информационного табло и должна включать в себя не менее 2 камер купольного типа в соответствии с требованиями к камерам безопасности и одну камеру типа цилиндр/турель для общего осмотра места установки табло», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что подобный проект с установкой электронных информационных табличках на остановках был реализован в Луцке. Всего в Луцке было установлено 22 умных табло, каждое из которых освещает информацию о времени прибытия общественного транспорта, оборудовано точкой для зарядки телефонов, внешним освещением, урнами для раздельного сбора мусора, камерой видеонаблюдения и Wi-Fi. В Луцке проект воплотили в жизнь за счет привлечения грантовых средств (часть суммы город дал на условиях софинансирования) и табло там выглядят так:

Напомним, что в Николаеве информационные табло были установлены на остановке «Садовая» по проспекту Центральному в направлении 3-й Слободской, а также на пересечении улиц Большая Морская и Соборная.