Минюст призвал банки присоединяться к системе автоматического ареста счетов должников

Министр юстиции Денис Малюска призвал банки активнее приобщаться к системе автоматического ареста счетов должников.

Об этом он заявил на форуме «2022 – час кредитувати», пишет Укринформ.

«Подключайтесь к автоматизированной системе арестов. Как только банки все там, – мы вам не только кабинет, мы вам индивидуальный «дворец пользователя» сделаем», – подчеркнул он.

Малюска также сообщил, что электронные кабинеты пользователей для банков государство может профинансировать в будущем.

«Сейчас наш ключ – установить взаимообмены с налоговой инспекцией по всем реестрам между реестрами, чтобы наш ДРАЦС давал правильную информацию, чтобы мы могли надежно идентифицировать каждую единицу информации, кому что принадлежит и как все соотносится между собой. Это наш ключ на ближайшие полгода – год», – отметил он.

Министр добавил, что сейчас первоочередной задачей для Минюста является налаживание работы различных реестров, чтобы они не «зависали», были надежными и с одинаковыми требованиями безопасности.

«В настоящее время наш фокус на качестве информации, которая есть в реестрах, потому что все они наполнялись в разный период времени», – подчеркнул он.

Как известно, в ноябре 2020 года Министерство юстиции ввело систему автоматизированного ареста банковских счетов должников. В феврале 2021 года банки обязали раскрывать номера счетов должников и остаток средств по требованию госисполнителей. В марте Минюст издал приказ, согласно которому деньги с банковских счетов должников могут быть автоматически заблокированы в рамках процедуры принудительного взыскания.

До этого банки блокировали счета должников только после постановления суда или по требованию исполнительной службы.