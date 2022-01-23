Президент Зеленский наградил четырех николаевцев в честь Дня Соборности Украины

В честь Дня Соборности Украины Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым постановил наградить медалью и дать звание четырем жителям Николаевской области.

Указ размещен на странице главы государства.

В частности, медалью «За працю і звитягу» наградили старшего диспетчера отдела государственного предприятия «Николаевский бронетанковый завода» Николай Приходько.

В то время как звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ» получил директор Николаевского профессионального колледжа культуры и искусств Николаевского областного совета Сергей Мыцык.

Также звание «ЗАСЛУЖЕНЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ» получил тракторист-машинист акционерного общества «Радсад» Сергей Кияшко.

В свою очередь, художник и скульптор Виктор Макушин получил звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК УКРАИНЫ».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Президент Зеленский наградил главу облсовета Замазееву и мэра Сенкевича орденами княгини Ольги и «За заслуги»