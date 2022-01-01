«Вдвое больше, чем в 2020 году»: В Госэнергоэффективности рассказали о 15 тысячах новых солнечных электростанций

В 2021 году около 15 тысяч украинских семей установили солнечные установки. Это фактически вдвое больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщает Управление коммуникации и связей с общественностью Госэнергоэффективности.

«В целом на конец 2021 года в Украине насчитывается около 45 тысяч домохозяйств, которые используют солнечные панели и экономят на счетах за электроэнергию. Общая мощность таких СЭС превысила 1,2 ГВт. О таком стабильном спросе населения на СЭС свидетельствуют результаты ежеквартального мониторинга, проводимого Госэнергоэффективностью на основе данных поставщиков универсальных услуг и операторов системы распределения», - сообщили в Госэнергоэффективности .



В тройку регионов-лидеров по количеству установленных семьями СЭС вошли следующие области:

Днепропетровская – 6466 СЭС общей мощностью 183 МВт;

Закарпатская – 3744 СЭС, общей мощностью 109 МВт;

Тернопольская – 3447 СЭС, общей мощностью 98 МВт.

«По расчетам Агентства, домохозяйства с установленными солнечными станциями общей мощностью 1205 МВт в среднем за год могут производить около 1400 млн. кВт*ч электрической энергии. Для сравнения этого достаточно, чтобы обеспечить около 460 тыс домохозяйств «чистой» электроэнергией. Фактически домохозяйства с СЭС способствуют развитию малой энергогенерации и развитию такого направления, как «просьюмеры». Это отвечает требованиям 4-го энергетического пакета ЕС. Несомненно, использование солнечных панелей позволяет домохозяйствам обеспечивать свои потребности в электроэнергии и становиться более энергоэффективными, а также экономить затраты на электрическую энергию », – сообщили в Госэнергоэффективности .

Напомним, что Государство выплатило компании Ахметова «ДТЭК» 2,7 миллиарда гривен долга за электроэнергию по «зеленому» тарифу