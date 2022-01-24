Непогода в Николаеве: На улицах работает девять машин снегоуборочной техники

В Николаеве и области в понедельник, 24 января, выпал небольшой снег. В связи с погодными условиями движение на некоторых участках дороги может быть затруднено.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Как известно, по прогнозам синоптиков с 5:00 утра 24 января и до утра 25 января в Николаеве начнется мокрый снег, метель.

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9:40 Как сообщили на КП «ЭЛУ Автодорог», в 07:00 техника начала обрабатывать автодороги реагентами для предотвращения образования гололеда на дорогах.

Диспетчер дежурной службы следит за температурой и погодными условиями.

В настоящее время работает 9 единиц техники + 1 погрузчик.

8:41 По состоянию на данный момент в Николаеве выпадают осадки в виде мелкого снега, на дорогах снежного наката нет. На улицах города можно заметить снегоуборочную технику.