Врачи обследовали иранского бездомного, который 70 лет не мылся и пил воду из луж - мужчина оказался практически здоровым

87-летний уроженец Ирана, Аму Джаджи, не мысля в течение 67 лет после того как решил, что купание принесет ему неудачу и даже может убить его. Его рацион состоит в основном из сырого мяса дорожных животных и воды, которую он пьет прямо из луж.

Об этом сообщает Daily Star.

Медики обратили внимание на образ жизни иранца. Они приехали в поселок, в котором проживает бездомный, и провели все необходимые анализы. Эксперты были заинтересованы с обнаружении различных форм жизни, в том числе паразитов, которые могли поселится на теле мужчины. Однако, не смотря на отсутствие гигиены, врачи не нашли у мужчины серьезных заболеваний или бактерий.

Профессор Голамреза Молави предполагает, что Джарджи остался здоров благодаря чрезвычайно сильной иммунной системе.

Издание также отмечает, что из-за своего необычного образа жизни Джаджи было трудно найти друзей или девушку, а одно из его любимых занятий — курение трубки, наполненной навозом животных, — еще больше изолировало его.

На данный момент мужчина проживает в лачуге, которую соорудили неравнодушные соседи, до этого мужчина жил в дыре под землей.

Напомним, что ранее в Херсонской области подростки заживо сожгли бездомного.