На Южно-Украинской АЭС запустили один из блоков, который ранее останавливали для устранения проблемы

На Южно-Украинской атомной электростанции запустили один из блоков, который ранее был остановлен.

Об этом сообщают на сайте электростанции.

Как известно, в субботу, 22 января, третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосистемы.

Теперь же неполадку устранили и энергоблок снова подключили к сети.

«3 января, в 18:04 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к сети после устранения замечаний в работе клапана обратного с сервоприводом турбоагрегата. 23 января оборудование первого и второго энергоблоков работает в заданном режиме», - говорится в сообщении.

Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне природных фоновых значений, замеренных до пуска АЭС. По состоянию на 23 января он составляет 0,10 мкЗв/час. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленные допустимые значения.

Напомним, НЭК «Укрэнерго» приступила к сооружению волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), протяженностью 1525 км. Новая ВОЛС будет прокладываться на участках 20 ВЛ 330 кВ, которые проходят через десять областей Украины: Киевскую, Черкасскую, Винницкую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую.