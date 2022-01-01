В Николаеве опять «заминировали» ряд объектов, включая областной совет и завод «Нибулон»

В Николаеве в понедельник, 24 января, поступило очередное сообщение о минировании ряда объектов.

Информацию об этом подтвердили в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.

Сообщается, что неизвестные сообщили о том, что якобы заминировали школы № 18 и 46. Также «взрывчатку» заложили в здании Николаевского областного совета и на заводе «Нибулон».

На данный момент сотрудники полиции проводят процедуру проверки. В здании областного совета эвакуировали сотрудников, кинологи осматривают здание. Аналогичные действия происходят на других «заминированных» объектах.

Отметим, уже более двух недель подряд поступают сообщения о «заминировании» в Николаеве. Первое поступило 9 января, в нем говорилось, что якобы произойдет взрыв на катке на Соборной площади.

10 января неизвестный сообщил о заминировании гимназии №31 по улице 1-й Слободской, 42. В сообщении говорилось, что некий Марк Степак заложил несколько пакетов самодельного взрывного устройства в здании гимназии №31, и если ему не выплатят три миллиона рублей , то «все они взорвутся в 14:00». Оперативные службы проверили территорию учебного заведения – сообщение о заминировании оказалось ложным. Следующие дни также поступали не подтверждаемые подобные сообщения.

В Николаеве ряд школ решили с 18 января перейти на дистанционную форму обучения в связи с участившимися сообщениями о заминировании заведений.

Уже дважды прошли Николаевскую мэрию – 18 и 21 января.