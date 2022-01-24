«Успех разведывательной деятельности зависит от вас»: Нардеп Копытин поздравил сотрудников Службы внешней разведки с праздником

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Копытин поздравил сотрудников Службы внешней разведки с праздником.

Пост с поздравлением он написал у себя на странице в Facebook.

Народный депутат отметил мужество и профессионализм разведчиков и поблагодарил за службу.

«Уважаемые офицеры, сотрудники, ветераны Службы внешней разведки! Примите искренние поздравления по случаю профессионального праздника! Успех разведывательной деятельности зависит от Вас: честных и мужественных, профессионально подготовленных и патриотически настроенных. Выражаю вам искреннюю благодарность за самоотверженную службу и желаю крепкого здоровья, новых свершений, успешного воплощения планов и замыслов, оптимизма и уверенности в будущем, а также новых достижений в служении украинскому народу!» - сказано в сообщении.

Напомним, ранее народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин посетил Турецкую Республику с рабочим визитом, обсудив совместное сотрудничество и ряд других важных вопросов.