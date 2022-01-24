«70% сообщений о заминировании в Украине поступают из РФ и Беларуси» - Монастырский

Министр внутренних дел, Денис Монастырский, рассказал о серии псевдозаминирований, заявив, что 70% таких сообщений поступают с оккупированных территорий, России или Беларуси.

Об этом Денис Монастырский рассказал в эфире программы «Подробности недели».

Монастырский сообщил, что в МВД поступило более 500 сообщений о заминировании. Это составляет половину всех подобных заявлений, поступивших в милицию за весь прошлый год.

По данным представителей киберполиции, около 70% таких сообщений поступают либо с оккупированных территорий, либо из РФ. Еще часть уведомлений приходят с Республики Беларусь.

Министр отметил, что только одно из пяти сообщений поступает с территории Украины. Такие уведомления правоохранительные службы получают через звонки и электронные почты.

«Очень сложно установить субъекта, который направил это сообщение, потому что часто мы доходим до определенного предела. Например, IP адрес, который привязан к электронной почте и находится на территории РФ», - рассказал Денис Монастырский.

Также Глава МВД добавил, что в Украине к таким правонарушениям часто причастны несовершеннолетние, так как они не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Монастырский уточнил, что все сообщения о минировании были ложными:

«Прежде всего хочу сказать, что все, более 500 сообщений, оказались фейковыми. К сожалению, это означает, что минимизировать их в ближайшее время будет очень непросто, потому что это действительно один из инструментов гибридной войны», - рассказал он.

В то же время, министр настоял на том, чтобы родители разрешали детям посещать учебные заведения:

«Отпускать ли детей в школу? Да конечно! Мы должны подчеркнуть, что это не будет прерывать обычную жизнь. Дети будут ходить в школы, будут работать госучреждения и торговые центры», - добавил он.

Напомним, что ранее в Национальную полицию поступило 9 ложных сообщений о минировании 600 объектов в разных городах Украины.