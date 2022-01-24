«Каким бы хорошим не был закон, он не будет работать, если его не выполнять»: нардеп Чорноморов рассказал о результатах заседания коллегии Вознесенской РГА

Вознесенская районная государственная администрация провела заседание коллегии, на которой подвела итоги за прошлый год и определились с вектором социально-экономического развития района. Нардеп Чорноморов напомнил, что у народного депутата есть две основные задачи – написание законов и функция контроля и отметил, что каким бы хорошим ни был принят закон, ничего не изменится, если он не будет выполняться.

Об этом народный депутат Украины Артем Чорноморов написал на своей странице в Facebook.

«В конце прошлой недели было много разных событий. Почти все ОТГ района отметили День Соборности Украины, устроив цепи единства и провели небольшие концерты. Вместе с представителями областного совета передали ключи от квартир, приобретенных для семи семей наших защитников. Было много общения в округе с теми, кто, как и я, стремится к переменам. Отделю событие, которое произошло за это время – заседание коллегии Вознесенской районной государственной администрации. Ведь именно на этой коллегии мы вместе с представителями власти могли задать прямые вопросы тем, кто представляет в Вознесенском районе центральные органы. И некоторые вопросы были очень острыми», - написал нардеп.

Чорноморов подчеркнул, что законы должны работать.

«Основной темой заседания коллегии стали подведение итогов за прошлый год и избрание вектора социально-экономического развития нашего района. Во время разговора попросил представителей местных властей рассказывать о своих обязанностях и о том, чем занимается народный депутат. Как известно, у народного депутата есть две основные задачи – написание законов и функция контроля. Отметил, что каким бы хорошим ни был принят закон, ничего не изменится, если он не будет выполняться», - поделился мнением Чорноморов.

Также он рассказал о том, каким вопросам было уделено наибольшее внимание на заседании коллегии.

«Важным вопросом остается состояние дорог района. Напомнил, что неблагоприятные условия для выполнения их восстановления сложились из-за того, что у нас не было проектов ремонта, а без этой документации невозможно привлечь большие средства на строительство. Рассказал, что проекты продолжают разрабатываться, а на тех участках, которые уже запроектированы, должны начаться работы.Поговорили о безопасности в районе, о возобновлении льгот для жителей зоны наблюдения, о работе «Укрпочты», о важности расчистки рек и восстановлении систем сращивания, о том, как продвигается земельная реформа и многое другое. Решили проводить заседание коллегии раз в квартал, чтобы напрямую решать проблемные вопросы», - сообщил нардеп.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что нардеп Чорноморов рассказал о трех векторах развития Южноукраинска и показал в соцсети эскиз будущего кинотеатра