Админперсонал николаевской «инфекционки», блокироваваший работу больницы во главе с самоназначенной «и.о» Демьяненко, уволился

Сотрудники бухгалтерии, отдела кадров и два заместителя руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» подали заявления об увольнении.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили источники в управлении здравоохранения Николаевской областной государственной администрации.

Заявления об увольнении написали сотрудники бухгалтерии, отдела кадров, а также два заместителя руководителя КНП – Елена Мерзлыкина, которая до того, как ее назначили заместителем, работала секретарем главы КНП, а также Алевтина Демьяненко, которая после увольнения экс-главы больницы Светланы Федоровой сама назначила себя исполняющей обязанности руководителя КНП. При этом, Демьяненко написала заявление на отпуск с последующим увольнением.

Отметим, работу больницы после увольенния Федоровой, в основном, саботировали сотрудники бухгалтерии, отдела кадров и заместители руководителя.

Стоит отметить, что ранее уволился врач-анестезиолог и по совместительству глава профсоюза КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Игорь Гаврилишин.

23 января и.о. директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская сообщила, что бухгалтерия больницы продолжает саботировать процесс начисления сотрудникам заработной платы.

Напомним, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий .

25 декабря стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.

4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

5 января Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы, которые препятствовали ее деятельности. В конфликт вмешались полицейские. В больницу также приезжал замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, который попытался поговорить с Федоровой, но это не возымело должного успеха, также он рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Ярославой Студзинской. Несколько следующих дней в больнице продолжалось противостояние.

10 января, в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» продолжились противостояния между новым и старым руководством больницы - бухгалтерия тормозила процесс выдачи необходимой для начисления зарплаты документации, а в больницу пришел скандальный киевский «активист».