«Пора переходить к наступательным действиям»: Президент поздравил украинских разведчиков с профессиональным праздником

Президент Владимир Зеленский во время встречи со служащими СВР по случаю Дня внешней разведки Украины заявил, что пора не только эффективно сдерживать, но и начать наступательные действия по отстаиванию национальных интересов Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента Украины.

– Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности, угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка, – констатировал Глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что информация о планах и действиях врага во всех сферах является надежным залогом для принятия своевременных и правильных решений в сложных ситуациях.

Президент отметил роль СВР в подготовке материалов по ключевым аспектам безопасности, в сопровождении переговоров в Нормандском формате, Трехсторонней контактной группе, газовой проблематике, вопросах «Северного потока – 2», обеспечении консолидированной поддержки Украины со стороны международного сообщества.

– Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии. Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения для острых проблем, отвагу и самоотверженность каждого разведчика должны и дальше оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства, – убежден Президент.

Глава государства отметил важность получения правдивой информации, чтобы ею никто не манипулировал и чтобы Украину никто не использовал в своих интересах.

– Наши граждане объединены для того, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству. Поэтому от вас многое зависит: от правдивости информации до ее своевременности, – отметил Владимир Зеленский.

Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко поблагодарил Президента за внимание к СВР и ее поддержку. Заверил, что разведчики и дальше будут делать все возможное, чтобы обеспечить высшее руководство страны качественной и оперативной информацией.

Президент выразил уважение всему личному составу Службы внешней разведки Украины за профессионализм и патриотизм и пожелал каждому служащему и их родным миру, согласию, крепкому здоровью, воодушевлению и новым достижениям.

За верную службу и профессионализм Владимир Зеленский вручил разведчикам высокие государственные награды и сертификаты на жилье.