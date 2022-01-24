«Лидером» по нерешаемым вопросам остается сфера ЖКХ: Депутат Чайка провел выездной прием для жителей Заводского района

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка провел выездную встречу с жителями Заводского района. Самые распространенные жалобы, как и в остальных района Николаева, касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Провел очередной прием граждан в Заводском районе. Можно смело делать вывод, что жизненно-важные проблемы наших жителей городской властью просто игнорируются. «Лидерство» же по количеству нерешаемых вопросов принадлежит департаменту жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета», - сообщил Чайка.

Так, жительница одного из домой заявила, что «более двух лет в городском совете не рассматривается заявка на ремонт фасада пятиэтажного дома».

«Не можем добиться правды, кто подписал акт приема ремонта крыши, когда там остались значительные недоделки? Кто должен их ликвидировать?», - интересовалась жительница района.

По словам Чайки, горожане также просили посодействовать в замене окон в подъездах многоэтажного дома.

«Обращение в департамент ЖКХ - безрезультатно. Это при том, что жители создали ОСМД, за свои средства поменяли систему водоснабжения, отремонтировали крышу. Надеялись на помощь городской власти хоть в чем-то. Увы…», - сказал депутат.

«Мы стараемся благоустроить наш двор как можно лучше...У нас много зеленых насаждений, цветов. А вот отремонтировать внутриквартальный проезд - не в наших силах. Городская же исполнительная власть, к сожалению, уже длительное время нашу просьбу просто игнорирует», - рассказала председатель одного из ОСМД.

На это все Чайка предоставил необходимые николаевцам консультации по вопросам ЖКХ.

«В частности, расширение жилплощади; как сменить управляющую компанию, которая полностью себя дискредитировала и т. п. Все обращения взяты в работу, - добавил он.

Напомним, как ранее депутат Чайка провел выездную встречу с жителями Ингульского района, большинство жалоб николаевцев касались сферы ЖКХ.