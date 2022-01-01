Николаевский областной лесхоз возглавил выходец из Волыни – ранее он руководил госпредприятием и избирался от «Слуги народа»

Александр Грицай Новым начальником Николаевского областного управления лесного и охотничьего хозяйства назначили Александра Грицая.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Грицая 20 января представили коллективу, в Николаев для этого прибыл глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец. На встречу с новым руководителем управления прибыли директора всех восьми государственных лесохозяйственных предприятий Николаевской области, руководство Николаевской ОГА – глава Виталий Ким и его первый заместитель Георгий Решетилов.

«Александр Грицай – выходец из Волыни, где и началась его трудовая биография в лесной отрасли. Здесь он прошел основные ступени лесного дела: был мастером леса, помощником лесничего, главным лесничим и директором… Председатель Гослесагентства представил нового руководителя управления как опытного специалиста лесного дела. При этом отметил, что Николаевщина является сложным регионом со своими особенностями, у нее отсутствует древесный ресурс, в то же время у области большой рекреационный потенциал, который и нужно развивать. Также дополнительным источником поступлений госпредприятий может служить использование земель сельскохозяйственного назначения», - говорится в сообщении.

Глава Гослесагентства обратил внимание на то, что главной задачей является выполнение Указа Президента Украины о создании миллиона гектаров новых лесов.

Ранее Грицай пять лет возглавлял государственное предприятие «Камень-Каширскагролес» в городе Камень-Каширский Волынской области (население – 12,5 тысяч человек). На должность в Николаевской области он подал кандидатуру после окончания своего контракта. В предыдущие десять месяцев обязанности начальника управления исполняла первая заместительница Валентина Лесик.

По словам Грицая, основными задачами в области является охрана лесов от пожаров, охрана лесных массивов от незаконной вырубки и реализация программы «Зеленая страна».

- На Николаевскую область выделили спецтехнику, на которой будут осуществляться рейды мобильными группами по незаконной вырубке деревьев, - цитирует Грицая «Суспільне».

Грицай рассказывал, что в 2015-2016 годах служил по мобилизации на Донбассе, в поселке Сартана возле Мариуполя. Он был водителем различного транспорта – от грузовика до автобуса. После армии он вернулся на должность главного лесничего Цуманского гослесхоза, а затем его назначили директором ГП «Камень-Каширскагролес», которое отвечает за бывшие «колхозные» леса, занимающие значительную территорию района. В 2020 году Грицая избрали депутатом Камень-Каширского городского совета от «Слуги народа».

Согласно декларации о доходах Грицая за 2020 год, он владеет двумя домами (120 и 70 кв.м) и тремя земельными участками в Волынской области. За 2020 год он получил 263 тысячи гривен зарплаты, 18 тысяч гривен соцпомощи и два ценных подарка на общую сумму около 78 тысяч гривен (подарки в неденежной форме от некоего Анатолия Овдиюка). Наличными Грицай хранит 110 тысяч гривен, в банке – почти 36 тысяч гривен. В собственности жены Грицая находятся четыре грузовика, пять грузовых прицепов и легковой Volkswagen.

При этом в декларации перед увольнением из ГП «Камень-Каширскагролес» Грицай указывал, что владеет мотоциклом «Harley Davidson», который он оценил в 70 тысяч гривен. В 2021 году он получил от госпредприятия почти 503 тысячи гривен зарплаты, а его жена 111,5 тысячи гривен зарплаты от Цуманской ОТГ.

Напомним, что ранее на Николаевщине СБУ уличила работников лесхоза в незаконной вырубке деревьев.