В сети распространяют информацию о смерти бывшей жены Януковича – у экс-президента опровергли эти слухи

Политтехнолог Владимир Петров 23 января сообщил, что жена экс-президента Украины Виктора Януковича Людмила якобы скончалась на 74 году жизни.

Об этом Петров написал в своем Telegram-канале.

«Людмила Янукович умерла час назад», - отметил он.

Также Петров добавил, что смерть жены политика якобы совпала с недавней прививкой против Covid-19.

«Смерть Людмилы Янукович странным образом совпала с её вакцинацией. Официально инсульт, но за четыре дня до кровоизлияния она получила вторую дозу «Спутник V». Информация от врача скорой, который приезжал на вызов и транспортировал её в больницу», - заявил Петров.

Заявление политтехнолога начали массово распространять украинские СМИ. Однако на следующий день, 24 января, пресс-секретарь Виктора Януковича Юрий Кирасир опроверг эту информацию в своем Facebook.

«Информация о смерти Людмилы Янукович - ложь. Распространяемая отдельными безответственными персонами информация о смерти Людмилы Александровны Янукович не более чем чернейший пиар. О семье Януковичей какой лжи только не писали. Но подобное переходит все человеческие границы. В свою очередь желаем Людмиле Александровне и всем крепкого здоровья», - заявил Кирасир.

Напомним, что Янукович ранее признал, что живет в неофициальном браке с Любовью Полежай. Несколько лет назад он развелся с женой Людмилой после 45 лет супружеской жизни.