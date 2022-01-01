В Украине на патрулирование впервые выйдут полицейские «фантомы», которые будут фиксировать превышение скорости без остановки водителя

Во вторник, 25 января, полицейские автомобили фантом (Phantom) выезжают на полноценное патрулирование.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«Не секрет, что сейчас это автомобиль Skoda Kodiaq без опознавательных знаков полиции. Понятно, что в дальнейшем марки и модели авто не будем называть открыто, потому что это противоречит концепции использования таких комплексов», – отметил замначальника Департамента.

Спецавтомобиль сертифицирован по модулям «В» и «F» и нормирован со всеми требованиями ДСТУ-8809:2018 Национального стандарта Украины и способен к фиксации нарушений ПДД.

Белошицкий отметил, что эти авто оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств, которые позволяют проводить измерения скорости, как при движении самого фантома, так и когда фантом стоит в определенном месте. После фиксации правонарушения происходит считывание и распознавание номерных знаков с последующей проверкой в базах данных.

После чего метаданные с соответствующей информацией отправляются в систему автоматической фиксации, которая соответствующие метаданные прорабатывает и автоматически формирует постановления об административных правонарушениях. К ответственности, в таком случае, привлекается владелец автомобиля или надлежащий пользователь.

Почти все нарушения скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме без остановки транспортного средства нарушителя. Он добавил, что может быть фиксация правонарушений не в автоматическом режиме.

«Не в автоматическом режиме фиксация нарушений ПДД будет производиться спецавтомобилем с помощью двух видеокамер, которыми оснащен автомобиль. Они обладают способностью фиксировать нарушения ПДД, которые происходят впереди и позади служебного автомобиля. Как правило, это будет происходить довольно редко и будет касаться только самых дерзких и опасных для участников дорожного движения нарушений ПДД, которые будут замечать инспекторы во время патрулирования фантома. Например, проезд на красный свет или пересечение двойной сплошной, где это действительно могло привести к сверхсерьезным последствиям».

«В «фантоме» патрулируют инспекторы. В таком случае они согласно требованиям статьи 35 ЗУ «О Национальной полиции» будут останавливать автомобили нарушителей и рассматривать дела об админправонарушениях. Привлекаться к ответственности в таком случае будут водители авто, которых остановили».

Белошицкий также добавил, что в текущем году запланирована закупка еще 30 таких «фантомов».

Напомним, что в конце 2020 года патрульной полиции Украины передали первые четыре автомобиля-«фантома».