Украинским спортсменам на зимней Олимпиаде рекомендовали не стоять рядом с россиянами, если те развернут флаг

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что украинских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине проинструктировали, чтобы они не находились рядом с россиянами, если те будут с флагом РФ.

Об этом сообщает «Суспільне».

- У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали, - сказал Гутцайт.

Напомним, что зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине начнутся 4 февраля, а завершатся 20 февраля. Николаевскую область представит один спортсмен - олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко.