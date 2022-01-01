Замазеева направила письмо в Минздрав с просьбой включить Николаевскую область в проект по аэромедицинской эвакуации

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что Николаевщина может попасть в проект воздушной эвакуации, с помощью которого сложных пациентов смогут транспортировать в специализированные больницы на вертолете. При этом окончательное решение примет Министерство здравоохранения.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Все мы хоть раз испытывали проблем со здоровьем. К счастью, многие случаи можно решить «на месте». Но случаются серьезные заболевания и травмы, требующие транспортировки пациента в специализированные медучреждения. Конечно, это повышает риски и может нанести ущерб здоровью человека. Особенно, если нужное медучреждение находится за десятки километров», - сообщает Замазеева.

Таким образом, воздушная эвакуация уменьшает время транспортировки пациента в больницу, что поможет спасти человеческие жизни.

Руководительница облсовета рассказала, что она направила письмо главе Министерства здравоохранения Виктору Ляшко относительно включения Николаевской области в пилотный проект по аэромедицинской эвакуации на 2022 год.

«Это обеспечит равный доступ всех жителей к качественной медицинской помощи, независимо от места их проживания», - отметила Замазеева.

Также известно, что если Минздрав включит Николаевщину в этот проект, базирование медицинских самолетов будет происходить на территории областного аэропорта.

«Поскольку Николаевщина находится в центре Юга Украины. А услугами воздушной эвакуации смогут воспользоваться соседние области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект финансируется Минздравом и является бесплатным для пациентов.

Кроме того, Кабмин урегулировал возможность использования всех типов воздушных судов для межгоспитальной транспортировки со всех уголков Украины.

Напомним, что в Украине с 1 апреля 2021 года стартовал пилотный проект по предоставлению аэромедицинской помощи. Первая область, где осуществили полет в рамках проекта, была Львовская.